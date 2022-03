Taxifahrer wird Zeuge eines Raubes

Nr. 0622

In Friedrichsfelde wurde in der vergangenen Nacht ein 26-Jähriger überfallen und beraubt. Ein Taxifahrer alarmierte gegen 1.40 Uhr die Polizei, nachdem er wahrgenommen hatte, wie in der Zachertstraße drei Unbekannte auf einen Mann einschlugen. Die Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Das Opfer, ein 26-Jähriger, gab an, er sei von einem Freund gekommen und hatte sich ein Taxi gerufen, um nach Hause zu fahren. Während er auf das Taxi gewartet habe, seien drei ihm unbekannte Männer auf ihn zugekommen, hätten ihn mit einem Messer bedroht und auf ihn eingeschlagen. Zudem sollen ihm die Männer das Handy und die Geldbörse entwendet haben. Das Mobiltelefon warfen sie, bevor sie flüchteten, nach Angaben des 26-Jährigen, zurück, nachdem sie bemerkt hatten, dass es sich um ein Modell älteren Baujahres handelte. Der 26-Jährige erlitt Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Ermittlungen wegen Raubes dauern an.