Nr. 0619

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Altglienicke wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 56-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 9 Uhr die Köpenicker Straße in Richtung Schönefelder Chaussee. Kurz hinter der Einmündung des Lianenweges wollte der Autofahrer nach links in den Bohnsdorfer Weg einbiegen und stieß dabei mit dem ihm entgegenkommenden Fahrer einer Simpson zusammen. Der 41-jährige Fahrer des Kraftrades stürzte und zog sich Verletzungen am Rumpf und an den Beinen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.