Mit Straßenbahn zusammengestoßen

Nr. 0618

Gestern Nachmittag ereignete sich in Friedrichshagen ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand querte ein 45-Jähriger Transporterfahrer gegen 15.30 Uhr von einem Waldweg kommend die Schöneicher Landstraße. Dazu wollte er die dortigen Straßenbahngleise überfahren und stieß dabei mit einer aus Richtung Schöneiche herannahenden Tram zusammen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der 34-jährige Straßenbahnfahrer erlitt Schmerzen am Rumpf und kam zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters erlitt schwere Verletzungen am Kopf sowie Rumpf und kam zur stationären Aufnahme und Behandlung ebenfalls in eine Klinik. Der Transporter musste von der Berliner Feuerwehr aus dem Gleisbett gezogen werden und der Straßenbahnverkehr blieb wegen der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis 17.35 Uhr unterbrochen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.