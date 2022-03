Nr. 0616

Gestern Abend brannte in Lichtenberg ein Transporter. Ein Passant bemerkte gegen 18.45 Uhr das auf einem Parkplatz in der Josef-Orlopp-Straße abgestellte und in Flammen stehende Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Das Fahrzeug wurde im vorderen Bereich vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt und weitere Fahrzeuge nicht in Mitleidenschaft gezogen. Wegen des Verdachts einer Vorsatztat ermittelt nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.