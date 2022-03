Kind bei Auffahrunfall verletzt

Nr. 0611

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Mittag in Haselhorst ereignete, wurden Vater und Sohn schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 34-Jährige gegen 11.30 Uhr mit seinem VW in der Straße Am Juliusturm unterwegs, als er auf den Wagen eines 20-Jährigen auffuhr, welcher an einer roten Ampel wartete. Nach dem Zusammenstoß klagten der 34-Jährige sowie sein sechsjähriger Sohn über starke Schmerzen am Oberkörper. Beide wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert und dort stationär aufgenommen. Der andere Autofahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem saß das Kind ohne Sicherungseinrichtung im Fahrzeug. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.