Seniorin zu Hause überfallen

Nr. 0608

Gestern Nacht beraubten zwei Unbekannte eine Seniorin in ihrer Wohnung in Friedrichshain. Nach bisherigen Ermittlungen klingelten die beiden mutmaßlichen Täter gegen 3.15 Uhr an der Wohnungstür der 72-Jährigen, gaben vor von der Polizei zu sein und behaupteten, dass die Enkelin der Geschädigten verunglückt sei.

Nachdem die Seniorin die Wohnungstür öffnete, soll sie von einem der Männer geschlagen, gewürgt und in die Wohnung zurückgedrängt worden sein. Auch nahm derselbe Tatverdächtige den Hund der Seniorin an sich und drohte unter Vorhalten eines Messers damit, ihren Hund zu töten, wenn sie schreien würde.

Während er sie festhielt, soll der andere Täter das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsucht und Geld an sich genommen haben. Anschließend flüchteten beide Täter mit der Beute und ließen die Seniorin und ihren Hund in der Wohnung zurück. Erst am Nachmittag vertraute sie sich ihrer Enkelin an, die die Polizei alarmierte. Die Ermittlungen dazu übernimmt das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 5 (City).