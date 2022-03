Verdächtiger zog Waffe

Nr. 0606

In Tempelhof drohte ein Polizeibeamter gestern Abend den Schusswaffengebrauch gegenüber einem Mann an, der zuvor eine Schusswaffe gezogen und damit Polizeikräfte bedroht hatte.

Gegen 17.45 Uhr wollten Polizeikräfte in ziviler Kleidung zwei Insassen eines Opel überprüfen, der ihnen zuvor bereits in Kreuzberg aufgefallen war. Nachdem der Wagen in der Burgemeisterstraße gehalten und die beiden Insassen, zwei Männer, ausgestiegen waren, gaben sich die Ermittlerinnen und Ermittler als Polizeikräfte zu erkennen. Einer der beiden Männer zog darauf unvermittelt eine Schusswaffe und richtete diese auf die Einsatzkräfte. Diese brachten sich zunächst hinter einem geparkten Fahrzeug in Sicherheit und nahmen dann die Verfolgung der beiden flüchtenden Männer auf. Nach Androhung des Schusswaffengebrauchs gegenüber dem Bewaffneten gelang es, diesen zu überwältigen und festzunehmen. Der zweite Mann konnte flüchten. Den festgenommenen 36-Jährigen, bei dem die Einsatzkräfte eine scharfe Schusswaffe sowie Munition fanden, lieferten sie für die weiterermittelnde Kriminalpolizei ein. Er soll heute zum Erlass eines Haftbefehls bei einem Gericht vorgeführt werden. Waffe, Munition und Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Die Polizeieinsatzkräfte blieben körperlich unverletzt. Die Ermittlungen wegen einer Bedrohung mit Waffe und einem Verstoß gegen das Waffengesetz dauern an.