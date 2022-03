Nr. 0603

In der vergangenen Nacht brannten in Fennpfuhl drei Fahrzeuge. Anwohnende der Franz-Jacob-Straße alarmierten gegen 1.20 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem sie zunächst einen lauten Knall gehört hatten und anschließend den Feuerschein wahrnahmen. Ein Audi brannte vollständig aus, auf zwei danebenstehende Toyota und Hyundai griffen die Flammen über. Darüber hinaus wurden ein Mercedes und ein Ford durch die Hitzestrahlung in Mitleidenschaft gezogen. Menschen wurden nicht verletzt Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung übernommen.