Mehrere Brände in kurzer Folge

Nr. 0602

Unbekannte legten in der vergangenen Nacht mehrere Brände in Köpenick. Gegen 1.30 Uhr alarmierte eine Zeugin die Feuerwehr und die Polizei zur Grünstraße. Sie hatte dort zuvor mehrere brennende Müllcontainer auf einem Hof eines Mehrfamilienhauses festgestellt, die dann von den eingetroffenen Brandbekämpfern gelöscht wurden. Durch das Feuer wurden sowohl die Fassade des Hauses als auch ein Fenster eines daneben befindlichen Supermarktes beschädigt.

Gegen 1.40 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr zur Straße Alt-Köpenick. Dort brannte auf einem Müllcontainerstellplatz ein Müllbehälter, der gelöscht wurde.

Zu 3 Uhr alarmierte eine Krankenschwester eines Krankenhauses an der Salvador-Allende-Straße die Berliner Feuerwehr und die Polizei ebenfalls zu mehren brennenden Müllcontainern, zwischen zwei Gebäuden des Krankenhauskomplexes. In einem der beiden Gebäude befindet sich das Lager für Sauerstoffflaschen des Krankenhauses, weswegen für die Löscharbeiten auch die Erwin-Bock-Straße gesperrt werden musste. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, welche die Fassaden beider Gebäude beschädigten. Verletzt wurde niemand.

Ebenfalls gegen 3 Uhr alarmierte ein Zeuge die Brandbekämpfer und Einsatzkräfte der Polizei zur Müggelheimer Straße, wo wiederum ein Müllcontainer brannte. Zuerst eingetroffene Polizisten begannen sogleich mit den Löscharbeiten, die durch die Brandbekämpfer der Feuerwehr übernommen und schließlich erfolgreich beendet wurden. Die Ermittlungen zu diesen Bränden, insbesondere, ob diese miteinander im Zusammenhang stehen, übernahm ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.