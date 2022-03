Nr. 0601

In Neukölln hat ein Unbekannter in der vergangenen Nacht einen 29-Jährigen beraubt. Dem Vernehmen nach hatte der Unbekannte zunächst gegen 22.25 Uhr den später Beraubten auf der Silbersteinstraße nach einer Zigarette gefragt und diese auch bekommen. Bei einem nachfolgenden durch den Unbekannten provozierten Streit, wurde der zuvor nach der Zigarette Befragte mit einem Schneidwerkzeug am Kopf und am Bauch verletzt. Dabei soll der Angreifer das Portemonnaie des Attackierten aus einer Hosentasche geraubt haben. Anschließend entkam der mutmaßliche Räuber in unbekannte Richtung. Für die oberflächlichen Verletzungen wollte der 29-Jährige keine ärztliche Versorgung. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City).