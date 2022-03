Nr. 0600

In Westend verletzte sich gestern Abend ein 63-jähriger Motorradfahrer schwer. Den vorliegenden Informationen zufolge fuhr der Mann gegen 18 Uhr den Messedamm von der Jafféstraße kommend in Richtung Halenseestraße. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache soll der Kradfahrer dabei die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und in der Folge erst mit einem Pkw rechts neben ihm zusammengestoßen sein. Schließlich kam das Motorrad nach einem weiteren Aufprall gegen einen Baustellenzaun zum Stehen. Der anschließend Gestürzte wurde mit schweren Kopf-, Rumpf-, Arm- und Beinverletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).