Nr. 0599

In Mitte warfen in der vergangenen Nacht unbekannt gebliebene Personen Steine auf einen Bürocontainer einer Sicherheitsfirma. Den aktuellen Informationen zufolge bemerkten zwei Sicherheitsbedienstete im Alter von 35 und 56 Jahren, die sich gerade in dem Container auf einem Gelände an der Köpenicker Straße befanden, gegen 3.15 Uhr die Steinwürfe. Dem Vernehmen nach soll es sich um bis zu zehn Treffer gehandelt haben, bevor sich die Steine werfende Gruppe in Richtung Engelbecken unerkannt entfernt haben soll. Verletzt wurde niemand, Sachschäden waren auch nicht festzustellen. Die Ermittlungen führt nun der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.