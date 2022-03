Nr. 0598

In Reinickendorf brannte in der vergangenen Nacht ein Auto. Den aktuellen Informationen zufolge bemerkte ein 61-jähriger Passant gegen 2.25 Uhr die Flammen an einem Pkw auf der Gotthardstraße Ecke Holländerstraße. Die von ihm alarmierten Brandbekämpfer löschten das Feuer am Pkw, bevor es vollständig ausbrannte. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.