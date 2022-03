Schlägertrupp unterwegs

Nr. 0597

Unabhängig voneinander wurden vergangene Nacht in Schöneberg zwei Männer von einer Gruppe Männer geschlagen und getreten. Nach bisherigen Ermittlungen und Erkenntnissen war zunächst ein 58-Jähriger auf der Feurigstraße unterwegs, als er an der Kreuzung Feurigstraße/Albertstraße von fünf Unbekannten überfallen und zu Boden geschlagen wurde. Anschließend flüchteten die Schläger. Nur wenigen Minuten später griff eine Gruppe von ebenfalls fünf Männern einen 27-Jährigen auf der Feurigstraße in Höhe einer Grundschule an. Auch dieser wurde geschlagen und getreten, nachdem er zu Boden fiel. Beide erlitten leichte Kopfverletzungen, wobei alarmierte Rettungskräfte den 27-Jährigen ambulant behandelten. Ob es sich in beiden Fällen um dieselbe Tätergruppe handelte, ermittelt das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).