Nr. 0593

Ein Kleinkraftradfahrer wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Mariendorf schwer verletzt. Den vorliegenden Informationen zufolge war der 31-Jährige gegen 17 Uhr auf dem linken Fahrstreifen des Mariendorfer Damms von der Eisenacher Straße aus kommend in Richtung Ullsteinstraße unterwegs. Kurz darauf war es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung rechts neben ihm fahrenden 81-jährigen PKW-Fahrer gekommen. Der Mopedfahrer stürzte und zog sich schwere Beinverletzungen zu, die zu einer stationären Krankenhausaufnahme führten. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).