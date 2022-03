Nr. 0592

In Haselhorst wurde gestern Abend ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Den aktuellen Informationen zufolge war der 29-Jährige gegen 23.15 Uhr auf der Eiswerderstraße in Richtung Kleine Eiswerder Straße unterwegs. Auf der einspurigen Kleinen Eiswerderbrücke kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 34-jährigen PKW-Fahrer. Der Kradfahrer wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwere Arm-, Bein- und Rumpfverletzungen, die zu einer stationären Aufnahme in einem Krankenhaus führten. Die Unfallstelle wurde bis Mitternacht großräumig für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).