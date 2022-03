Nr. 0590

Unbekannte zündeten gestern Nachmittag in Tempelhof ein Wohnmobil an. Eine Passantin alarmierte gegen 16.20 Uhr die Polizei zum Tempelhofer Damm, nachdem sie auf einem Parkplatz das in Flammen stehende Campingfahrzeug bemerkte. Ebenfalls alarmierte Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass es vollständig zerstört wurde. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermitelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.