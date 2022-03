Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 0638

Der durch den Unfall lebensbedrohlich verletzte 71-Jährige verstarb gestern Abend in einem Krankenhaus. Er ist der fünfte Verkehrstote in diesem Jahr.

Erstmeldung Nr. 0589 vom 19. März 2022: Lebensbedrohliche Verletzungen durch Verkehrsunfall

Lebensbedrohlich verletzt wurde durch einen Verkehrsunfall ein Radfahrer gestern Vormittag in Kreuzberg. Nach bisherigen Ermittlungen und Erkenntnissen war der 71-Jährige gegen 9.25 Uhr aus Richtung Oberbaumstraße kommend, auf seinem Fahrrad auf der Falckensteinstraße in Richtung Schlesische Straße unterwegs. An der Kreuzung Schlesische Straße/Falckensteinstraße soll er die Vorfahrt eines 41-Jährigen missachtet haben, der mit seinem Auto die Schlesische Straße aus Richtung Puschkinallee kommend, in Richtung Schlesisches Tor befuhr. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der 71-Jährige und erlitt lebensbedrohliche Kopf- und Rumpfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führt ein für Verkehrsdelikte zuständiges Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City).