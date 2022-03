Spielothek überfallen

Nr. 0586

Gestern Abend überfiel ein Trio in Wedding eine Spielothek. Nach bisherigem Kenntnisstand betraten die drei Männer die Spielhalle in der Kameruner Straße gegen 20.20 Uhr und einer von ihnen bedrohte den 51-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und soll diesen anschließend auch geschlagen haben. Ein anderer Mann des Trios soll ihn später zudem noch getreten haben. Die Täter erbeuteten Geld aus den Kassen und nahmen auch noch die Geldbörse des Angestellten an sich. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in Richtung Lüderitzstraße. Der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Zwei weitere Gäste, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls in der Spielothek befanden und durch einen der Täter in Schach gehalten wurden, blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die Ermittlungen und die Suche nach den Tätern aufgenommen.