Radfahrerin erfasst und schwer verletzt

Nr. 0584

Gestern Nachmittag erlitt eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Alt-Hohenschönhausen schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die 37-Jährige kurz nach 16 Uhr auf der Degnerstraße von der Konrad-Wolf-Straße aus kommend in Richtung Oberseestraße unterwegs, als ein ihr entgegenkommender Autofahrer sie beim Abbiegen nach links in die Waldowstraße erfasste. Die Radfahrerin stürzte in Folge des Zusammenstoßes über ihren Lenker zu Boden und zog sich schwere Verletzungen am Oberkörper und den Beinen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie operiert werden musste. Der 67 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.