nr. 0583

In Moabit brannte in der vergangenen Nacht ein Auto. Kurz vor 2 Uhr wurden die Berliner Feuerwehr und die Polizei in die Straße Alt-Moabit zu einem brennenden Fahrzeug alarmiert. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer, das bereits auf einen weiteren Wagen übergriff. Verletzt wurde niemand. Wegen des Verdachts der Brandstiftung übernahm ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen.