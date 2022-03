Frau angegriffen und verletzt

Nr. 0581

In der vergangenen Nacht wurde eine Frau in Prenzlauer Berg geschlagen und getreten. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 29-Jährige gegen 22 Uhr in der Pappelallee unterwegs, als sie dort zwei Frauen bemerkte, wovon die Jüngere im Bereich eines dortigen Hauseingangs uriniert haben soll. Daraufhin sprach sie beide an, woraufhin diese auf sie zugegangen und sie in der Folge geschlagen und gegen den Kopf getreten haben sollen. Zeugen wurden durch Schreie auf das Geschehen aufmerksam, trennten die Frauen voneinander und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen beide jungen Frauen im Alter von 15 und 25 Jahren fest und beide wurden anschließend in einem polizeilichen Gewahrsam erkennungsdienstlich behandelt. Da die Ältere auch sichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, erfolgte bei ihr auch eine Blutentnahme. Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen beide wieder auf freien Fuß. Die 29-Jährige stand unter dem Eindruck des Geschehens und hatte starke Kopfschmerzen, woraufhin sie mit einem alarmierten Rettungswagen zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus kam. Die 15- und die 25-Jährige müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.