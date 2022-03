Festnahme nach Einbruch in Bankfiliale

Nr. 0580

Heute früh nahmen Polizeieinsatzkräfte in Buch einen Mann fest, der mit einem Komplizen versucht haben soll, einen Geldautomaten zu öffnen. Gegen 3.40 Uhr bemerkte eine aufmerksame Passantin, wie zwei Unbekannte die Verglasung einer Bankfiliale in der Wiltbergstraße mit Farbe beschmierten und rief die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 14 stellten am Tatort zwei Männer fest. Während sie einen 40-Jährigen trotz Widerstands festnehmen konnten, gelang dem Komplizen des Mannes die Flucht. Die beiden Männer brachen bisherigen Erkenntnissen zufolge gewaltsam in die Filiale ein und wirkten dort mechanisch auf einen Geldautomaten ein. Eine Tasche mit Einbruchswerkzeug ließ das Duo in der Filiale zurück. Die Polizistinnen und Polizisten brachten den Festgenommenen in einen Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Anschließend übergaben sie ihn einem Fachkommissariat beim Landeskriminalamt, das die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt.