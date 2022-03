Festnahme von Drogenhändler

Nr. 0579

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Mittag drei Personen wegen des Verdachts des Drogenhandels fest. Zivilfahnder beobachteten in der Bayreuther Straße in Schöneberg gegen 13 Uhr, wie ein Mann in einem Auto etwas an den Fahrzeugführer übergab. Anschließend verließ der bis dahin Unbekannte den Wagen wieder und der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unerkannt fort. Einige Meter entfernt traf sich der aus dem Wagen ausgestiegene Mann schließlich mit einem weiteren Unbekannten, der ihm einen Stapel Geldscheine überreichte. Kurz darauf trennten sich die beiden Personen wieder voneinander und der Mann, der das Geld übergab, lief in Richtung Wittenbergplatz. Polizeieinsatzkräfte nahmen ihn fest und fanden bei dem 21-Jährigen zwei Mobiltelefone sowie Geld und beschlagnahmten beides. Der Mann, der das Geld übergeben bekam, lief in Richtung Keithstraße und stieg dort in ein Auto. Die Einsatzkräfte hinderten den Fahrzeugführer beim Ausparken und überprüften ihn und den Hinzugestiegenen. Bereits beim Öffnen der Türen des Mietwagens kam den Polizisten ein starker Cannabisgeruch entgegen. Bei einer anschließenden Durchsuchung, bei der später auch Rauschgiftspürhunde zum Einsatz kamen, entdeckten die Einsatzkräfte zwei große Taschen mit rund zwei Kilogramm Drogen. Der 30 Jahre alte Fahrzeugführer führte zudem eine niedrige vierstellige Geldsumme und drei Mobiltelefone mit sich. Der hinzugestiegene Mann, ein 19-Jähriger, lagerte in der Innentasche seiner Jacke einen hohen vierstelligen Geldbetrag, von dem er angab, ihn sich zusammengespart zu haben, er führte zwei Mobiltelefone mit sich. Die Polizisten beschlagnahmten das Gefundene und nahmen die beiden Männer wegen des Verdachts des Drogenhandels fest.

Auch die anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in Tiergarten, Johannisthal und Gesundbrunnen verliefen mit Erfolg. Die Einsatzkräfte fanden unter anderem weitere Drogen, darunter Cannabis, Haschisch und Kokain, einen Revolver und ein Gewehr mit entsprechender Munition, Hiebwaffen sowie einen hohen fünfstelligen Geldbetrag und beschlagnahmten alles. In einem Polizeigewahrsam wurden die 19 und 30 Jahre alten Männer erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend übergaben die Einsatzkräfte alle drei Festgenommenen der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd), die die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt.