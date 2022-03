Nr. 0578

In Moabit brannte es gestern Nachmittag in einer Wohnung. Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge stellte eine 38-jährige Passantin gegen 17.45 Uhr Rauch aus einem Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldenserstraße fest. Die von ihr alarmierten Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten die Flammen. Der 73-jährige Mieter der Wohnung und ein 34-Jähiger Mieter einer weiteren Wohnung aus dem Haus wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Beobachtung und Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für die Löscharbeiten wurden Teile der Waldenserstraße bis 19 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.