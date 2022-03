Festnahmen nach räuberischer Erpressung

Nr. 0570

Einsatzkräfte der Polizeidirektion 5 (City) nahmen in der vergangenen Nacht zwei 16-jährige Jugendliche fest. Die beiden stehen im Verdacht, gegen 0.15 Uhr in der Skalitzer Straße zwei 21-Jährige ausgeraubt zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen die Tatverdächtigen die beiden Männer zunächst nach Zigaretten gefragt haben. Als diese das verneinten, sollen die Jugendlichen unter Vorhalten eines Schraubendrehers die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Im weiteren Verlauf sollen sie den Männern mehrfach gedroht haben, sie abzustechen, wenn sie ihrer Forderung nicht nachkommen. Anschließend seien die Männer gezwungen worden, von einem Geldautomaten in der Skalitzer Straße Geld abzuheben, was in zwei Fällen auch klappte. Danach gelang den beiden angegriffenen Männern die Flucht. Sie alarmierten sofort die Polizei. Diese konnte die beiden Jugendlichen, die durch die Geschädigten wiedererkannt wurden, in unmittelbarer Nähe festnehmen. Die Tatverdächtigen kamen in einen Polizeigewahrsam, von dem aus sie für die ermittlungsführende Kriminalpolizei der Direktion 5 eingeliefert wurden. Im Rahmen von Durchsuchungen der beiden Jugendlichen fanden die Einsatzkräfte das mutmaßliche Diebesgut in Form von Bargeld sowie den bei dem Raub vermutlich eingesetzten Schraubendreher. Die Tatverdächtigen sollen noch heute einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.