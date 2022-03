Nr. 0569

Gestern Nachmittag erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Neukölln schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge bog ein Autofahrer gegen 16.20 Uhr mit seinem Fahrzeug nach rechts in die Schierker Straße ab und fuhr dabei den 60-jährigen Radfahrer an, der auf der Ilsestraße von der Nogatstraße aus kommend in Richtung Jonasstraße unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und wurde dabei schwer verletzt. Die verletzungen werden in einem Krankenhaus stationär behandelt. Der 44 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (Süd) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.