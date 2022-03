Nr. 0568

Wegen des Verdachts einer politisch motivierten Sachbeschädigung an einer russisch-orthodoxen Kirche in Charlottenburg führt seit gestern Mittag der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat. Bisherigen Erkenntnissen zufolge warfen Unbekannte gegen 11.35 Uhr Glasflaschen auf die Fenster der Kirche in der Wintersteinstraße und beschädigten dabei drei Fensterscheiben. Verantwortliche der Kirche teilten den Ermittlerinnen und Ermittlern mit, dass derzeit Schutzsuchende aus der Ukraine dort untergebracht sind. Menschen in der Kirche wurden nicht verletzt. Derzeit sind die Hintergründe der Tat noch unklar.