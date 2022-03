Nr. 0566

Bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg erlitt gestern Nachmittag ein Kind schwere Verletzungen. Den aktuellen Informationen zufolge war der 6-jährige Junge gegen 14.25 Uhr auf die Erfurter Straße gelaufen. Dort fuhr der 78-jährige Pkw-Fahrer, der in Richtung Wexstraße unterwegs war, den Jungen an. Das angefahrene Kind wurde mit schweren Kopf-, Arm- und Beinverletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).