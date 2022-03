Ermittlungen wegen des Verdachts der Hasskriminalität

Nr.0564

Eine 20-Jährige erstattete Anzeige wegen eines Falls der Hasskriminalität in Mitte. Die Frau gab an, gestern gegen 12 Uhr mit ihrem zweijährigen Kind an der Tram Haltestelle Mollstraße/Otto-Braun-Straße gewartet zu haben und hierbei von einem ihr unbekannten Mann in einer für sie aggressiv wirkenden Art und Weise angestarrt worden zu sein. Als die junge Mutter den Unbekannten daraufhin angesprochen habe, soll dieser sie rassistisch beleidigt haben. Die Frau fertigte daraufhin Videoaufnahmen des Mannes an, der beim Einsteigen in die Tram der Linie M8 gegen den Kinderwagen getreten und die Frau abermals beleidigt haben soll. Der bisher Unbekannte war nach Angaben der 20-Jährigen an der Haltestelle „Klinikum im Friedrichshain“ ausgestiegen. Videoaufzeichnungen aus der Tram wurden gesichert, die Ermittlungen dauern an und werden beim Polizeilichen Staatsschutz geführt.