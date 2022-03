Nr. 0563

Gestern Abend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Kreuzberg. Den vorliegenden Informationen zufolge fuhr gegen 21.45 Uhr der 27-jährige Fahrer eines Pkw die Lindenstraße in Richtung Gitschiner Straße. In Höhe der Kreuzung der Brandesstraße und der Alte Jakobstraße soll er gewendet haben. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 45-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, der die Lindenstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Kleinkraftradfahrer stürzte durch den Aufprall zu Boden und wurde dadurch schwer am Rumpf verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).