BVG-Sicherheitsmitarbeitende angegriffen

Nr. 0560

In Gesundbrunnen hat gestern Nachmittag ein 47-Jähriger, der keine Mundnasenbedeckung getragen haben soll, zwei Mitarbeitende der BVG attackiert. Den aktuellen Informationen zufolge hatten die 34-Jährige und der 21-Jährige den mutmaßlichen Maskenverweigerer gegen 18.30 Uhr im U-Bahnhof Osloer Straße auf das Fehlen der Maske angesprochen. Daraufhin soll der Angesprochene erst die 34-jährige Sicherheitsmitarbeiterin angerempelt und dann mit einer halbvollen Dose Bier nach beiden Sicherheitsbediensteten geworfen haben. Nur durch ein Ausweichen, konnte ein Treffer vermieden werden. Bei der anschließenden Flucht des Büchsenwerfers in Richtung Ausgang hielt ihn der 21-jährige BVG-Mitarbeiter fest. Nun soll der 47-Jährige zwei Mal mit der Faust gegen den Kopf des ihn Festhaltenden geschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Gemeinsam mit seiner Kollegin gelang es schließlich, den Aggressor festzuhalten, bis die alarmierten Einsatzkräfte den Mann übernehmen und festnehmen konnten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Festgenommene wurde in einem Polizeigewahrsam einer richterlich angeordneten Blutentnahme unterzogen und dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.