Nach Einbruch in Wohnung festgenommen

Nr. 0559

In Fennpfuhl nahmen Einsatzkräfte des Abschnitts 34 in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatte eine 32-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Landsberger Allee gegen 22.15 Uhr verdächtige Geräusche aus einer im Erdgeschoss liegenden Wohnung gehört. Kurze Zeit später sah sie, wie sich zwei dunkel gekleidete Personen über den Balkon der betreffenden Wohnung nach draußen bewegten und davonrannten. Sie alarmierte die Polizei, die kurz darauf auf dem Hinterhof des Hauses einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen konnte. Dem zweiten mutmaßlichen Tatverdächtigen gelang trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsabsuche die Flucht. Der 38-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam, von wo aus er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übergeben wurde. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, ließ sich bislang nicht klären. Die Ermittlungen dauern an.