Paar von Jugendgruppe angegriffen

Nr. 0558

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 31 wurden gestern Abend zu einer Körperverletzung in Neu-Hohenschönhausen alarmiert. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen nach sollen vier Jugendliche gegen 21 Uhr einen Imbiss in der Grevesmühlener Straße betreten und dort eine an einem Spielautomaten sitzende Frau angepöbelt haben. Darauf aufmerksam geworden, soll der 43 Jahre alte Partner der 54-Jährigen verbal in die Situation eingegriffen und unvermittelt von einem der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen worden sein. Infolgedessen verbannte der Imbissbesitzer die Jugendgruppe aus dem Geschäft. Dieser Aufforderung kamen nicht nur die Angreifer, sondern auch das Paar nach. Aus den darauffolgenden verbalen Streitigkeiten vor dem Laden entwickelte sich nach kurzer Zeit eine körperliche Auseinandersetzung, bei der die Frau und ihr Partner zum Teil schwer verletzt wurden. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung. Das Paar wurde nach erfolgter Erstbehandlung und freiwilliger Atemalkoholkontrolle, die bei ihr einen Wert von 1,7 Promille und bei ihm einen Wert von 1,5 Promille ergab, zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).