In Tempelhof sollen gestern Abend drei Unbekannte auf einen 30-Jährigen eingestochen haben. Dem Vernehmen nach kamen ihm die unbekannt gebliebenen mutmaßlichen Messerstecher gegen 21.15 Uhr in der Oberlandstraße entgegen. Nun soll alles sehr schnell gegangen sein. Nachdem ihn einer der ihm Unbekannten ansprach, soll ihm ein zweiter mit einem Messer eine Verletzung am Kopf zugefügt haben. Als der Angegriffene nun seine Arme zum Schutz hochnahm, sollen alle drei Angreifer auf seine Beine eingestochen haben und dann in Richtung Tempelhofer Damm geflohen sein. Die nicht lebensgefährlichen Stichverletzungen wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd).