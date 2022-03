Raubüberfall auf Apotheke – Tatverdächtiger gesucht

Nr. 0561

Mit der Veröffentlichung von Bildern fahndet die Polizei Berlin nach einem Mann, der am Vormittag des 31. Dezember 2021 eine Apotheke in der Turmstraße überfallen haben soll. Dabei soll der unbekannt Gebliebene gegen 11.10 Uhr einen 26-jährigen Angestellten unvermittelt und in Anwesenheit von Kundinnen sowie einem Kind unter Vorhalt eines Messers aufgefordert haben, ihm Bargeld auszuhändigen. Nachdem der Apotheker dieser Aufforderung nicht nachkam, griff der Tatverdächtige selber in die Kasse und flüchtete anschließend in Richtung Ottostraße. Der zuvor Bedrohte verfolgte den mutmaßlichen Räuber noch bis zur Jagowstraße, in welcher dieser die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses hinter sich zuzog und unerkannt verschwand. Er wird wie folgt beschrieben:

25 bis 40 Jahre alt

ca. 1,80 m groß

sprach gebrochen Deutsch, tiefe Stimmlage

Wer kennt den abgebildeten Mann, kann Angaben zu seiner Identität oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Flucht zwischen Turm- und Jagowstraße beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Str. 61a, 10559 Berlin-Moabit, unter der Telefonnummer (030) 4664-273110, die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.