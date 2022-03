Nr. 0556

Die Polizei Berlin sucht mit zwei Fotos nach einem Tatverdächtigen, der in Mitte einen Mann mit einem Gürtel mehrmals geschlagen und verletzt haben soll. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 14. Juli 2021 gegen 15:45 Uhr in einer Bahn der Linie U5 und auf dem U-Bahnhof Brandenburger Tor. Es soll zuvor einen verbalen Streit gegeben haben, der anschließend eskalierte und mit den Schlägen endete. Der hier Gesuchte flüchtete anschließend in einer vom Bahnhof abfahrenden U-Bahn. Der mit dem Gürtel geschlagene 32-Jährige erlitt mehrere leichte Verletzungen am ganzen Körper, die er selbst ärztlich behandeln lassen wollte.