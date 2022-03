Nr. 0555

Unbekannt Gebliebene sprengten in der vergangenen Nacht einen Geldausgabeautomaten in einem Friedrichsfelder Einkaufszentrum. Gegen 5.20 Uhr nahmen zwei Anwohner der Otto-Schmirgal-Straße einen lauten Knall wahr und beobachteten wenig später, wie zwei dunkel gekleidete Personen die Bankfiliale mit einem Gegenstand in der Hand verließen und mit einem Fahrzeug in Richtung Am Tierpark flüchteten. Ob die Tatverdächtigen Geld entwenden konnten, wird nun durch ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes geprüft, welches die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.