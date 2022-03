Mehrere Verletzte nach Unfall mit Bus

Nr. 0554

Gestern Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Rudow, bei dem insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 60-Jährige in einem Auto die Stubenrauchstraße in Fahrtrichtung Zwickauer Damm. Beim Überqueren der ampelgeregelten Kreuzung Neuköllner Straße/ Zwickauer Damm/ Stubenrauchstraße stieß sie mit einem Linienbus der BVG zusammen, der auf der Neuköllner Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Die 60-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen am Rumpf und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Der 42-jährige Busfahrer erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einer Klinik behandelt wurden. Vier Mitfahrende im Bus, drei Frauen im Alter von 68, 53 und 27 Jahren sowie ein 56-jähriger Mann, erlitten leichte Verletzungen, die zum Teil ebenfalls ambulante Behandlungen nach sich zogen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.