Aufmerksamer Anwohner bemerkt Einbrecher - Festnahme

Nr. 0553

Einem aufmerksamen Mieter ist es zu verdanken, dass Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 42 einen mutmaßlichen Einbrecher in Schöneberg festnehmen konnten.

Kurz nach 4 Uhr machte sich ein bis dahin Unbekannter an der Eingangstür eines Küchenstudios in der Grunewaldstraße zu schaffen, entfernte sich jedoch kurz darauf von dem Geschäft in unbekannte Richtung. Ein Mieter bekam dies mit, sah den Mann fortgehen und alarmierte die Polizei. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen während einer Absuche der Tatortumgebung einen Tatverdächtigen im Alter von 31 Jahren fest, auf den die Beschreibung vom Zeugen passte. Bei sich hatte der Mann Bargeld sowie ein Handy, dass möglicherweise bei einem Einbruch in ein Lokal in der Gleditschstraße gestohlen wurde. Inwieweit der Festgenommene auch für diese Tat in Betracht kommt, wird derzeit von einem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) geprüft. Diesem Kommissariat wird der Festgenommene nun überstellt.