Nr. 0552

Gestern Abend wurde ein Mann in Gesundbrunnen schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen attackierte ein 56-Jähriger gegen 19.30 Uhr einen 38-Jährigen in einer Wohnung in der Stettiner Straße. Mit einer Stichverletzung kam der Angegriffene in eine Klinik und wurde dort notoperiert. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.