Nr. 0547

Wegen des Verdachts der Brandstiftung in einem Kellerverschlag eines Wohnhauses in Staaken, ermittelt seit gestern Mittag ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

Eine Anwohnerin alarmierte gegen 12.30 Uhr Feuerwehr und Polizei in den Semmelländerweg, als sie die Rauchschwaden im Keller des Mehrfamilienhauses sah. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer, durch das keine Mieter verletzt wurden. Während der Löscharbeiten war der Semmelländerweg vorübergehend gesperrt.