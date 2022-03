Nr. 0545

Schwere Verletzungen erlitt ein Seniorenpaar gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall in Wannsee.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 61-jähriger Autofahrer in der Straße Am Waldrand und wollte kurz nach 13 Uhr nach rechts in die Straße Am Böttcherberg abbiegen. Hierbei erfasste der Fahrer die 81-jährige Fußgängerin und ihren 82-jährigen Ehemann, die zu diesem Zeitpunkt gemeinsam die Straße Am Böttcherberg in Richtung Königstraße überquerten. Beide Senioren mussten schwer verletzt stationär in Krankenhäuser aufgenommen werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd).