Nr. 0543

In Reinickendorf kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin, bei dem die Frau schwere Kopfverletzungen erlitt. Gemäß derzeitigen Erkenntnissen, bog ein 33-Jähriger mit seinem Ford gegen 16.30 Uhr vom Grindelwaldweg nach rechts in die Aroser Allee ab und erfasst hierbei eine 51 Jahre alte Radfahrerin, die nach Angaben des Autofahrers von rechts gekommen sein soll und damit entgegengesetzt der Fahrbahn gefahren wäre. Die Frau zog sich Kopfverletzungen zu und soll vorübergehend bewusstlos gewesen sein, eine Befragung war zunächst nicht möglich. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der genauen Unfallursache dauern an.