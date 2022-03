Nr. 0541

Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg wurde in der vergangenen Nacht eine Fußgängerin verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte die 23-Jährige gegen 2.40 Uhr die Schlesische Straße in Höhe eines Fußgängerüberweges und wurde hierbei von dem Toyota eines 45-Jährigen erfasst, der aus Richtung Puschkinallee kam. Gemäß Zeugenaussagen soll die Fußgängerin zu Boden geschleudert worden sein und erlitt hierbei Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.