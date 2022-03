Nr. 0537

Heute früh brannte in Kaulsdorf ein Motorroller. Eine aufmerksame Passantin rief die Polizei und die Feuerwehr gegen 3.35 Uhr in die Myslowitzer Straße, nachdem sie an einer Zufahrt zu einem Krankenhaus das in Flammen stehende Leichtkraftrad bemerkt hatte. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten das Fahrzeug, das fast vollständig abbrannte. Verletzt wurde niemand. Polizeieinsatzkräfte nahmen am Tatort einen 41-Jährigen fest und brachten ihn für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Anschließend überstellten sie ihn einem Brandkommissariat beim Landeskriminalamt, welches die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt.