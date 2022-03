Nr. 0536

Unbekannte Täter haben gestern, mutmaßlich in den Nachmittags- oder Abendstunden, einen Geldautomaten in Kreuzberg entwendet. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte das Fehlen des in einem Hauseingang in der Urbanstraße verankerten Gerätes gegen 19.35 Uhr festgestellt, nachdem die mit dem Geldautomaten verbundene Alarmanlage ausgelöst hatte. Die ermittlungsführende Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.