Nr. 0533

In Neu-Hohenschönhausen wurde gestern Abend ein 25-Jähriger erst rassistisch beleidigt und dann auch noch bespuckt. Den vorliegenden Informationen zufolge wollte der junge Mann gegen 19 Uhr in sein Wohnhaus am Prerower Platz gehen. Eine Frau im geschätztem Alter von 40 – 50 Jahren soll ihm dabei den Weg versperrt, ihn rassistisch beleidigt und bespuckt haben. Anschließend hätte sich die Frau in den Fahrstuhl des Wohnhauses begeben und sei entkommen. Die Handyvideoaufnahmen, die der Angegriffene von der Frau angefertigt hatte, unterstützen nun die noch andauernden Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt.