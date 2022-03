Kippa vom Kopf geschlagen – Anzeige wegen Hasskriminalität

Nr. 0531

Seit heute früh ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt wegen einer Körperverletzung aus dem Bereich der Hasskriminalität, die sich in Prenzlauer Berg zugetragen haben soll. Gegen 6.15 Uhr soll auf dem Flur eines Hostels in der Storkower Straße ein 24 Jahre alter Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit einem 32-jährigen Briten unvermittelt die Kippa vom Kopf geschlagen und, nachdem diese auf dem Boden lag, wiederholt auf der Kopfbedeckung herumgetreten haben. Anschließend soll der Angreifer, so berichtete es der 32-Jährige den hinzugerufenen Einsatzkräften des Abschnitts 16, ihn aufgefordert haben, die Worte „Say free Palestine“ zu rufen. Fast gleichzeitig habe der 24-Jährige begonnen, ihm mehrfach ins Gesicht zu schlagen. Ein Zeuge bestätigte den Sachverhalt mit der heruntergeschlagenen Kippa. Der angegriffene Mann klagte über Schmerzen am Kopf, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Weil der Verdacht bestand, dass der Angreifer Alkohol konsumiert hatte, wurde bei ihm der Atemalkoholwert gemessen. Dabei kam ein Wert von 1,2 Promille heraus. Weil der Tatverdächtige lediglich eine abgelaufene Aufenthaltserlaubnis vorweisen konnte, kam er zur Feststellung seiner Identität in einen Polizeigewahrsam, wo ihm auch Blut abgenommen wurde, bevor er seinen Weg fortsetzen konnte. Die Papiere des Mannes wurden eingezogen. Er erhielt eine Pass-Einzugsbescheinigung mit der Maßgabe, sich nun bei seiner zuständigen Ausländerbehörde zu melden. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an.