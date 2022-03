Nach Unfall mit Pedelec schwer verletzt

Nr. 0530

Bei einem Unfall im Ortsteil Wilhelmstadt erlitt gestern Nachmittag ein Mann schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 88-jähriger Mann mit seinem Pedelec den Radweg in der Heerstraße in Richtung Wilhelmstraße. Hierbei stürzte der Senior aus bisher ungeklärten Gründen und erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Aufmerksame Passanten alarmierten die Rettungskräfte, welche den schwerverletzten Mann medizinisch versorgten und ihn im Verlauf zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus brachten. Auf Grund der Landung eines Rettungshubschraubers und der Unfallaufnahme war die Heerstraße zwischen Sandstraße und Wilhelmstraße im Zeitraum von circa 15.45 Uhr bis 16 Uhr gesperrt, wovon auch der ÖPNV betroffen war. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2.